Manicure Jessica Nascimento, de 30 anos, desapareceu no último dia 26 de abril, quando seguia para casa do ex-namorado na Zona Oeste Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 30/04/2021 16:54

A polícia investiga o desaparecimento da manicure Jessica Carla do Nascimento da Costa, de 30 anos, que sumiu, na tarde do último dia 26 de abril, quando seguia para casa de um ex-namorado, em Paciência, na Zona Oeste do Rio.

Imagens de câmeras de comércios e residências da região mostraram Jessica caminhado em direção à residência do ex-companheiro, que, de acordo com familiares da jovem, não aceitava o término da relação, que durou cerca de 1 ano e meio.

De acordo com familiares, Jessica teria ido à casa do ex-namorado a pedido dele, mas, temorosa, enviou postagens, para uma amiga, numa rede social, fazendo um alerta no caso de demorar a retornar para casa. “Se não retornar em duas horas, compartilha nas redes sociais (SIC)”, dizia o recado pela postagem, que já foi encaminhada para análise da polícia.

Apontado como principal suspeito pelo sumiço da jovem, o ex-namorado, que trabalha como entregador, negou participação no caso e chegou a registrar um boletim de ocorrência, contra familiares da vítima, por uso indevido de imagem.

De acordo com familiares, o suspeito já teria mantido a manicure em cárcere privado e apresenta um histórico de violência. O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). A polícia ouvirá testemunhas, familiares e intimará o suspeito para prestar depoimento.

Quando saiu de casa, Jessica usava short jeans e um top preto. Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177).

'Só queremos a minha irmã de volta e que seja feita Justiça'

De acordo familiares, o encontro, na última segunda-feira, teria sido pedido pelo ex-namorado da manicure, que queria conversar após ficar contrariado e com ciúmes pela fato de Jessica ter ido a uma festa em Campo Grande, na Zona Oeste.

“Não estamos acusando ninguém. Deixamos bem claro! Mas, o fato de ela ter sumiço indo para casa desse ex-namorado precisa ser apurado. Ela estava com medo dele. Agora, vamos aguardar o resultado das investigações. Só queremos a minha irmã de volta e que seja feita Justiça”, disse o irmão da manicure, Jeferson Nascimento, de 28 anos.