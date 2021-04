Viih Tube e o ex-namorado, Luis Mariz Reprodução Internet

Por iG

Publicado 29/04/2021 11:01 | Atualizado 29/04/2021 11:14

São Paulo - Luis Mariz, ex-namorado de Viih Tube, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na quarta-feira (28). O Motivo? Um vídeo atribuído ao influenciador viralizou nas redes. Nas cenas, uma pessoa aparece simulando o ato sexual com um gatinho, o que acabou gerando acusações de zoofilia contra o rapaz.

fotogaleria

Publicidade

Após a repercussão, em seu perfil no Instagram, Luis assumiu a autoria do vídeo, mas definiu tudo como "uma brincadeira de mau gosto". "Está circulando nas redes um vídeo meu de 2015, onde faço uma brincadeira de mau gosto com meu gato. O vídeo não é de agora, eu tinha apenas 16 anos, era um adolescente que não sabia o que estava fazendo, assim como qualquer outro adolescente, fiz bobeira e me arrependendo dessa brincadeira de mau gosto", iniciou ele.

"Eu peço desculpas a todos vocês, hoje eu tenho a consciência do quão errado eu estava. As pessoas estão me acusando de coisas graves, sendo que eu jamais maltrataria algum animal. Estou recebendo xingamentos e ameaças, algo que eu nunca imaginei passar na minha vida. Eu só gostaria de frisar: que adolescente nunca errou? Você que está aí me acusando e me ofendendo, você nunca fez nada do que se arrependeu? Sua adolescência foi perfeita? Eu sei que isso não justifica a minha brincadeira de mau gosto, mas também não é motivo para eu ser detonado, não cometi nenhum crime, apenas agi de forma impensada. Eu sou um jovem correndo atrás de uma vida melhor para mim e para a minha família", continuou o ex-namorado de Viih Tube.

Publicidade

"Mais uma vez, eu peço desculpas e vou estar aqui pra esclarecer qualquer dúvida", encerrou ele.

Histórico de Viih Tube

Em 2016, Viih Tube causou revolta ao compartilhar um vídeo cuspindo dentro da boca de um gato, um filhote. Recentemente, a internet provou que não esquece das coisas ao tirar sarro da influenciadora, que ganhou R$ 5 mil em ração de gatos no "BBB 21". "Viih Tube ganhando prêmio de 5 mil em ração de gato é reparação histórica", comentou uma internauta.

Publicidade

"Se a Viih Tube tivesse vestida de gato, ela não acertaria nenhuma", brincou outro. "Viih Tube comemorando que ganhou com roupa de cachorro. Se fosse de gato não tinha ganhado", disse outra pessoa.