Publicado 23/02/2021 10:32 | Atualizado 23/02/2021 10:47

São Paulo - Andressa Urach, que anunciou recentemente seu retorno ao Miss Bumbum, concedeu uma entrevista ao "Empire Styel", programa do SBT MG. Durante o papo, a modelo falou se participaria de um reality show, intimidade de seu casamento e o episódio em que praticou zoofilia.

"Amaria, agora. Agora. Com certeza, sem dúvida alguma. Em 'A Fazenda' o problema é que eu era usuária de drogas e eu fiquei em crise de abstinência, hoje eu estou limpa há seis anos. Mas isso não quer dizer que eu não iria brigar né, porque a pessoa tem uma personalidade forte", afirmou Andressa Urach.

Apesar de ter flexibilizado algumas coisas em sua vida, para balancear a carreira e a religião, ela segue sem querer se aventurar no âmbito sexual. Questionada se faria sexo a três com seu marido, ela nega com veemência.

"Nunca, nem pensar, o que é meu é meu, não divido com ninguém. Já fiz no passado quando era 'old Urach', mas eu não gostei da experiência e não divido meu pãozinho", disse.

Religião e zoofilia

Falando em "velha" e "nova" Urach, a modelo dissertou sobre as críticas que vem recebendo de sua fã base religiosa. "A minha fé continua a mesma, eu continuo acreditando em Jesus acima de qualquer coisa. (...) Mas as pessoas tem uma imagem assim: crente não pode ter maquiagem, tem que usar roupa tapando tudo, não pode pintar cabelo, não pode usar esmalte colorido, você tem que ser toda apagada, isso é religiosidade. Crente até o diabo tem, então assim, a mesma Bíblia que coloca todas as regras, tem como prioridade amar o próximo, então se eu te amo eu não vou te julgar, porque se não, um dia, Ele vai te julgar".

Durante a participação no programa, Andressa também falou sobre a vez em que praticou zoofilia. Como pessoa pública, Andressa relata que, apesar da vergonha, já contou ao seu filho sobre o episódio.

"Ele fez uma observação: 'poxa, mãe, cachorro não', porque eu tive uma relação com cachorro. É verdade mesmo, zoofilia. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos quando isso aconteceu, né, uma menina, uma amiguinha me ensinou e eu fiz, eu não entendia nada", lamentou.

"Eu estava na casa da minha amiga brincando de boneca, ela trouxe o cachorro, fez a situação, me fez fazer, e eu fiz. Então assim, eu não sabia o que podia ou não podia, claro que eu não detalhei, porque é nojento, vergonhoso", concluiu Andressa Urach.