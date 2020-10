Por O Dia

Londres - Um homem, de 37 anos, obrigou a esposa a filmá-lo fazendo sexo com galinhas. O caso foi revelado pelo site "Daily Star. O acusado também teria imagens de abuso sexual infantil em seu computador, além de ter feito sexo com um cachorro.



O homem foi ouvido nesta segunda-feira (19) pelo Tribunal da Coroa de Bradford e teria sido descrito como "manipulador e controlador". Os vídeos caseiros seriam armazenados em uma pasta do computador chamada "vídeos de família".



“Você não está apto para criar ou cuidar de nenhum animal depois do que fez”, disse o juiz do caso. O magistrado também considerou os vídeos "simplesmente além da compreensão" e o homem como "depravado, pervertido e desprezível". Ele foi condenado a três anos de prisão.