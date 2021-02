Desde o início da campanha de vacinação, cidade já recebeu mais de 1 mil doses do imunizante Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 13:26

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai começar a vacinar nesta quarta-feira (17), os idosos com mais de 95 anos, contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura do município, em relação aos servidores aposentados da Saúde, não há um calendário específico, considerando que o Plano Nacional de Vacinação indica que o público prioritário são os trabalhadores ativos da área da saúde.



Ainda de acordo com a Prefeitura, os servidores aposentados deverão ser imunizados nas demais fases da campanha, de acordo com a idade de casa um deles. Além disso, o município informou que já está disponível no site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo, o calendário completo da vacinação dos idosos.



Desde o dia 20 de janeiro, quando foi dado início à vacinação contra o novo coronavírus em Arraial do Cabo, a cidade já recebeu 1.010 doses do imunizante, sendo 690 da CoronaVac e 320 da Oxford/AstraZeneca.