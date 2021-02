O casal compartilhou diversos momentos da viagem nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por Lucas Madureira

Publicado 27/02/2021 12:59 | Atualizado 27/02/2021 13:14

ARRAIAL DO CABO – O cantor gospel Ton Carfi escolheu a cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, para celebrar os 14 anos de união com a sua esposa, a empresária Carla Tomaz Carfi. Juntos, os dois fizeram passeios de buggy e de barco, e compartilharam diversos cliques da viagem em suas redes sociais, desfrutando as belezas naturais da cidade.

Em seu perfil, no Instagram, Ton fez uma postagem se declarando para a sua amada. “14 anos não são 14 dias ne bebê. Nosso amor só melhora com o tempo. Te amo, te respeito, te admiro!!! Você é a mulher da minha vida! Feliz aniversário pra gente”, escreveu o artista, que tem mais de 2 milhões de inscritos no YouTube.



Publicidade

Carla retribuiu a declaração do marido e também fez uma postagem falando sobre a comemoração das bodas de marfim. “No dia 23.02.2007 um jovem casal cheio de sonhos e planos dizia sim para uma vida inteira juntos. Que delícia é viver ao seu lado, compartilhando alegrias, tristezas, sonhos, errando, acertando, evoluindo e sendo feliz”, escreveu.



O casal, que tem uma filha juntos, deixou Arraial do Cabo nessa sexta-feira (26) para retornar para São Paulo, onde vive, atualmente.