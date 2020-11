Cantora gospel é agredida pelo marido em shopping da Zona Oeste Reprodução / Instagram

Publicado 25/11/2020 08:00 | Atualizado 25/11/2020 11:13

Rio - A cantora gospel Quesia Freitas foi agredida fisicamente pelo marido, Bruno Feital, no último sábado, em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. As imagens da agressão foram compartilhadas pelo também cantor gospel Juninho Black, que pediu ajuda para dar visibilidade ao caso e para o marido dela ser preso.

"Minha irmã de sangue Quesia Freitas foi agredida no shopping anteontem na frente de todos. O agressor é o atual marido dela que vem a agredindo há mais de um ano. Minha irmã vem sofrendo tortura psicológica, abuso emocional, agressões físicas e coação", relatou Juninho no Instagram.

Nas imagens divulgadas pelo cantor, é possível ver que chegaram três homens que conseguiram controlar as agressões e a a mulher que filmava a ação pedia para o agressor soltar Quesia.

O cantor ainda relatou que já perdoou o agressor "várias vezes", mas não quer que a irmã entre nas estatísticas de feminicídio. "Resolvi trazer a publico o caso agora depois de perdoar várias vezes. Ele a agrediu dessa vez em publico e repercutiu através do Instagram e outros grupos. Família, não quero que minha irmã caia nas estatísticas de feminicídio. Tenho outros vídeos de agressões em local publico e as autoridades ainda não colocaram esse animal na cadeia", desabafou.

Após a repercussão do vídeo, nesta terça-feira, a cantora contou que o marido era muito ciumento e possesivo e a proibia de sair sozinha, em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record. Ela ainda revelou que as agressões começaram há cerca de um ano, logo após o casamento.