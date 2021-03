Colisão aconteceu próximo à barreira sanitária, na RJ-140 Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 07:30

ARRRAIAL DO CABO – Uma colisão entre dois carros de passeio deixou o trânsito lento nesse domingo (28), na RJ-140, próximo a barreira sanitária, no principal acesso para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Guarda Civil municipal, não houve feridos. Testemunhas relataram que o acidente aconteceu no momento em que um dos motoristas foi tentar cruzar a pista, e acabou atingindo o outro carro. Durante o atendimento da ocorrência, houve congestionamento.