Encontro foi realizado em Niterói e reuniu gestores de diversas cidades do RJ Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 11:00

ARRAIAL DO CABO – O secretário municipal de Turismo de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marco Simas, participou do 1º Encontro dos Gestores Públicos do Turismo Fluminense, realizado nessa segunda-feira (1º), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a organização, o encontro teve o objetivo de promover um debate sobre o turismo no Estado.

Segundo a Prefeitura de Arraial do Cabo, durante o encontro, Marco Simas apresentou alguns dos principais desafios do setor, como o ordenamento do turismo náutico, a legalização das atividades turísticas e o Plano de Mobilidade Urbana.