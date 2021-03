Campanha foi lançada durante evento realizado na terça-feira (2) Foto: Divulgação

04/03/2021

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, do Rio, lançou uma campanha para incentivar os contribuintes do Imposto de Renda (IR), a doarem até 3% do que é devido, ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA). A campanha foi lançada na última terça-feira (2), durante um evento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos.

O evento aberto ao público contou com a participação de integrantes do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e de instituições ligadas ao setor contábil, além do prefeito da cidade, Marcelo Magno.



“Esse é um projeto que pode mudar muito a vida das crianças. E, com isso tudo, a gente desenvolver qualificações e outras coisas a mais. O projeto criança, a gente tem que entender que é o projeto que visa o futuro do nosso município, o futuro do nosso país”, afirmou o prefeito.



De acordo com a Prefeitura, a doação deverá ser feita diretamente na Declaração de Renda Pessoa Física, no período de entrega do IR, que vai até o dia 30 de abril. Ainda segundo o município, a doação não gera prejuízos financeiros ao contribuinte.