Imunização acontece em nove pontos diferentes, pela cidade Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:05

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vacina nesta terça (2) e quarta-feira (3), idosos com 83 e 84 anos de idade. Já a imunização dos idosos com idade entre 80 e 82 anos está prevista para a próxima quinta (4) e sexta-feira (5). ARRAIAL DO CABO – Após divulgar o calendário para a vacinação da terceira idade contra a Covid-19 , a cidade de, na Região dos Lagos do Rio, vacina nesta terça (2) e quarta-feira (3), idosos com 83 e 84 anos de idade. Já a imunização dos idosos com idade entre 80 e 82 anos está prevista para a próxima quinta (4) e sexta-feira (5).

Segundo a Prefeitura do município, para receber a dose da vacina, é preciso que o idoso apresente CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Ao todo, a cidade conta com nove pontos diferentes de imunização. São eles:



•Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, no Centro;

•Associação dos Moradores do Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas, no Sítio;

•ESF Morro da Cabocla;

•ESF Morro Boa Vista;

•ESF Prainha;

•ESF Monte Alto;

•ESF Figueira;

•ESF Sabiá.