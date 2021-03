Reunião aconteceu no gabinete do prefeito Marcelo Magno, nesta terça-feira (2) Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:25

ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, se reuniu nesta terça-feira (2) com representantes da concessionária Prolagos, responsável pelo saneamento básico em cinco municípios da Região dos Lagos. Durante o encontro, foram discutidos investimentos que a concessionária pretende fazer na cidade, e o parcelamento de dívidas que a Prefeitura mantém com a empresa.

De acordo com a Prefeitura, a dívida do município com a Prolagos gira em torno de R$ 3,8 milhões, e é referente a gestões anteriores. O prefeito solicitou o parcelamento da dívida, mas o município não informou o que ficou definido, assim como o valor e a quantidade de parcelas que foram acordadas em relação a inadimplência.



“O prefeito defendeu junto ao responsável pelo setor de responsabilidade social da Prolagos, Ricardo Azevedo, a implantação da rede separadora de águas pluviais e esgoto na cidade”, afirmou o município, em uma nota divulgada à imprensa.



Também participaram da reunião, o secretário municipal de Fazenda, Bernardo Alcântara, a supervisora de contratos da Prolagos e os gerentes comerciais da empresa, Alessandra Costa e Vitor Hugo Barros.