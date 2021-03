PM disse que não revidou a ação dos criminosos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 11:15

ARRAIAL DO CABO - Moradores de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, relataram um tiroteio na noite desse domingo (28), no bairro Prainha. De acordo com testemunhas, agentes da Polícia Militar passavam em uma viatura quando foram atacados por criminosos, que efetuaram vários disparos em direção aos policiais. Não há informações sobre feridos, até a última atualização desta reportagem.

Procurada pelo O DIA, o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento na cidade, confirmou a ação, e disse que os policiais faziam um patrulhamento pelo bairro, quando ouviram disparos de arma de fogo. A PM disse ainda que não houve disparos feitos por parte dos agentes, na ocasião, e que nenhum criminoso foi preso, nem material apreendido.



