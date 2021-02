PM foi atingido por quatro tiros e está internado no Hospital Geral de Arraial do Cabo Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 12:02 | Atualizado 08/02/2021 12:14

ARRAIAL DO CABO - Um policial militar foi baleado na madrugada desta segunda-feira (8), na praia de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A vítima foi o cabo Rodolfo José de Souza Brito, atingido por quatro tiros disparados por traficantes. Segundo a Polícia Civil, ele foi socorrido e segue internado em estado grave no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).



De acordo com a PM, por volta das 2h30, policiais militares foram checar uma denúncia recebida pelo telefone 190, informando que traficantes armados estariam na praia, próximo a um quiosques. Ao chegarem no local, os PMs se depararam com pelo menos cinco traficantes armados, que atiraram contra os policiais e balearam um deles no peito e na barriga. Testemunhas relataram à polícia que o policial sequer teve tempo de revidar aos disparos.



O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, que abriu um inquérito para apurar alternativa de homicídio. A Polícia Civil informou que já ouviu testemunhas e está em busca de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos criminosos. A perícia foi feita no local e outras diligências estão sendo realizadas nesta segunda-feira.



OUTRO CRIME SEMELHANTE



O local em que o crime ocorreu é o mesmo onde um policial militar reformado e outras duas pessoas morreram, durante uma troca de tiros, na noite do réveillon deste ano. Na ocasião, um policial militar reformado que estava com a família na região foi atacado a tiros, revidou e matou o autor dos disparos e, durante a troca de tiros, uma terceira pessoa que estava no local acabou atingida por uma bala perdida. Um adolescente de 15 anos, suspeito de envolvimento no caso, foi capturado por policiais civis poucos dias após o ocorrido.