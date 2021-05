Lívia Andrade Reprodução

Lívia Andrade encantou os seguidores nesta terça-feira com novas postagens nas redes sociais. No Instagram, a apresentadora surgiu em meio à natureza, com uma saia longa colorida e um top branco.

"A minha casa não tem porta e nem janela, o que é bom o vento traz e o que é ruim o vento leva", escreveu Lívia na legenda da foto.







A apresentadora fala que ainda tem admiração e respeito pelo dono do SBT, mas acredita que as filhas e a esposa dele não gostam dela. "Acho que não. Me respeitam, porém não entendem como eu cheguei tão longe", diz. Ela também fala que era uma das queridinhas do empresário porque dava bons resultados. "Ele gostava de mim porque eu dava audiência, porque eu era comprometida e chegava no horário. Existia um afeto, mas a gente não vive lá de afeto", completa.