08/04/2021

Lívia Andrade deixou o SBT em outubro de 2020 e, ao contrário do que foi divulgado na época, ela conta que pediu para sair da emissora. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a apresentadora diz que estava incomodada com a situação no canal de televisão quando decidiu deixar a empresa. Lívia também comentou a relação com Silvio Santos e com a família do empresário.



A apresentadora fala que ainda tem admiração e respeito pelo dono do SBT, mas acredita que as filhas e a esposa dele não gostam dela. "Acho que não. Me respeitam, porém não entendem como eu cheguei tão longe", diz. Ela também fala que era uma das queridinhas do empresário porque dava bons resultados. "Ele gostava de mim porque eu dava audiência, porque eu era comprometida e chegava no horário. Existia um afeto, mas a gente não vive lá de afeto", completa.



Mesmo com esses pequenos atritos, Lívia diz que só pensava em deixar o SBT quando Silvio Santos não estivesse mais na emissora, mas que a vida dela na empresa mudou depois que recebeu uma advertência. Ela diz ter sido alvo de uma manipulação quando começaram a divulgar vídeos de que ela teria criticado a Igreja Universal, mas garante que não falou o nome da instituição religiosa.



Ao vivo, ela criticou igrejas que vendiam álcool gel ungido contra o coronavírus. Após isso, exigiram uma retratação da apresentadora e ela acabou afastada da atração. "A decisão de sair foi minha. Quando eu tomei uma advertência injustamente. Eu fui vítima de um mal-entendido. Não criei essa fake news. Depois, usaram a minha imagem com um vídeo como se tivesse um telão atrás de mim passando imagens, isso não aconteceu", diz.



Na geladeira, Lívia conta que viajou com amigos para uma casa no interior. Ela fala que recebia ligações constantes da produção dizendo que ela iria retornar ao ar no dia ou na semana seguinte, mas isso nunca acontecia. Até que recebeu a proposta de voltar ao "Triturando", mas como uma das comentaristas e não mais no cargo de apresentadora.



Lívia diz que não se incomodou com essa mudança de cargo. "Não porque o salário era o mesmo. Não mexeu no meu bolso está beleza. E a responsabilidade de quem está ali sentado é menor do que de quem está falando. Eu tomei uma sabugada porque eu estava apresentando o programa. Eu que levava a bronca e não os outros", explica.



Porém, a apresentadora diz que o novo formato do programa não a agradava. "Quando eu saí do programa a gente estava sempre em segundo lugar e às vezes a gente conseguia ficar em alguns momentos em primeiro lugar na frente da Globo. Isso vicia, é gostoso. Quando eu voltei, o programa estava dando dois ou três [pontos de audiência]. Estava chato para caramba. Eu saí e de repente o 'Triturando' virou um programa musical. É ao vivo e eu não consigo, não faço botox, a minha cara entorta e eu viro o olho para cima. Não consigo esconder e comecei a demonstrar isso no sofá. O Silvio ficou p* da vida e disse que eu não precisava fazer aquilo se eu não estivesse feliz", conta.