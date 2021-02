BBB

Gilberto reclama de Lumena: 'Teve vários beijos aqui e ninguém questionou'

Brother se sentiu incomodado por Lumena ter se metido no beijo que rolou entre ele e Lucas Penteado, desencadeando a briga que culminou na saída do ator do reality show

Publicado 13/02/2021 15:20 | Atualizado há 2 horas