Publicado 11/01/2021 09:52 | Atualizado 11/01/2021 09:55

Rio - O ator Mateus Carrieri, de 53 anos, falou sobre a causa LGBTQIA+ no Instagram. O ex-participante de "A Fazenda" fez um post no IGTV e revelou que suas duas filhas adolescentes são bissexuais. Segundo ele, a informação só foi compartilhada com a autorização de Anna Chiara, de 14 anos, e Anna Francesca, de 13.

"É um assunto muito importante para todos e também muito importante para a minha família. Postei uma foto com uma meia com a bandeira do arco-íris, símbolo da causa LGBTQIA+. Recebi comentários de que postei para ganhar seguidores, para forçar uma ligação com a causa", iniciou Mateus.

"Vou contar uma coisa -- e com autorização delas -- tenho duas filhas, elas são bissexuais e tenho o maior orgulho delas. Chiara e Francesca são homossexuais e aí? Qual o problema? Tenho o maior orgulho delas. O que importa é o caráter. Elas são meninas fantásticas, que não têm preconceitos e que lutam contra a homofobia e contra o machismo".

O ator disse que aprende diariamente com as filhas. "Elas me ensinam a não ser machista e a não ter comportamentos homofóbicos. Esse post é para dizer que está tudo bem e tenho o maior orgulho delas. Eu as amo porque elas são fantásticas. Se eu perder seguidores por isso, significa que esses seguidores são preconceituosos e é até uma vantagem estar sem esses haters aqui. Não quis forçar uma simpatia. Quis mostrar para a minha família que está tudo bem elas serem bissexuais. Não há o menor problema. Espero que outros pais, filhas e filhos tenham esse mesmo entendimento".

O ex-participante de "A Fazenda" contou que vai continuar usando a meia. "Vou continuar usando a meia com o arco-íris -- tenho duas. Vou continuar defendendo essa causa porque ela está diretamente ligada a minha família", garantiu.