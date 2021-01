Raphael Accioli estava internado há 46 dias Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 10:23

O jornalista e produtor Raphael Acioli, de 36 anos, morreu, neste domingo, por insuficiência renal e hepática, agravadas pela covid-19, no Recife, segundo a família. Acioli estava internado há 46 dias no Hospital Memorial São José. As informações são do portal G1.

O profissional já foi assessor de cantores como Wesley Safadão, Joelma, Luan Santana e Gabriel Diniz. Artistas lamentaram a morte de Acioli nas redes sociais. Joelma, por exemplo, publicou uma foto com o jornalista no Instagram. "Que dia! É com muita tristeza que venho aqui deixar nossa última foto! Obrigada por tudo, meu amigo. Descanse em paz! Que Deus abençoe e conforte o coração de todos os familiares e amigos", escreveu no post.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joelma (@joelmaareal)

"Meu querido Rapha, não acredito que você se foi meu coração está despedaçado que dor que estou sentindo. Que Deus conforte sua família. Nunca vou te esquecer. Obrigada por tudo meu amigo...", publicou a cantora Priscila Senna, conhecida como A Musa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Senna - A Musa (@priscilasennaoficial)

O jornalista Leo Dias também postou sobre o amigo: "Descanse em paz, Rapha. A vida é um sopro. E a gente precisa cuidar do bem mais precioso que Deus nos deu. Que dor é essa que eu tô sentindo?", disse em um trecho.