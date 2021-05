Por O Dia

Publicado 15/05/2021 18:28

Rio - Uma denúncia de desmatamento feita ao Linha Verde (0300 253 1177) possibilitou a polícia na identificação de um terreno, neste sábado (15), com cerca de 10 mil metros quadrados de área degradada em Campo Grande, na Zona Oeste.

Os policiais militares, responsáveis pela averiguação das informações informaram que na Estrada do Guandu, observaram uma grande área com indícios de desmatamento e construção de loteamento, onde havia inclusive uma máquina retroescavadeira em operação. Vale frisar que a própria denúncia do Linha Verde já mencionava que nos fundos de um condomínio naquela localidade, algumas pessoas vinham desmatando o local, o que foi comprovado pelos agentes.

A equipe então fez contato com um responsável que estava no local a respeito das licenças pertinentes para o empreendimento no local, mas ao saber da resposta negativa, procedeu juntamente com o acusado à 35ª DP, onde após perícia a ocorrência foi registrada.