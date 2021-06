Henrique Melman foi prefeito por dois mandatos consecutivos, em Arraial do Cabo, entre 2001 e 2008 Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – O ex-prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Henrique Melman (PDT), morreu nesta terça-feira (1º), aos 90 anos de idade. Segundo a família, ele sofreu uma parada cardíaca depois de se sentir mal e dar entrada em um hospital da capital. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

O atual prefeito do município, Marcelo Magno, fez uma publicação nas redes sociais, lamentando a morte de Melman e disse que vai decretar luto oficial por três dias. “Com respeito, reconhecimento de sua importância e contribuição ao nosso município, vou decretar luto oficial por três dias”, declarou Magno.



Henrique Sérgio Melman era aposentado e havia completado 90 anos no dia 24 de abril. Natural de Recife (PE), ele era formado em engenharia civil, e na década de 1970 construiu sua casa em Arraial do Cabo, onde fortaleceu sua ligação política com a cidade. No município, ele exerceu dois mandatos consecutivos como prefeito (2001-2004 e 2005-2008). Nas eleições de 2012 e 2020, ele se candidatou ao cargo novamente, mas não foi eleito.