Se for condenado, idoso pode pegar entre oito e 15 anos de reclusão Foto: Jheyce Correia

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 19:05

ARRAIAL DO CABO – Um idoso de 60 anos, suspeito de estuprar as próprias filhas e netas foi preso nesta terça-feira (1º), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em casa, no distrito de Monte Alto, em cumprimento a um mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça.

Ainda segundo a Polícia Civil, o crime foi denunciado pelos próprios familiares das vítimas, que procuraram a 132ª Delegacia Policial, no mês passado, e relataram os abusos sexuais. O delegado Ruchester Marreiros, responsável pelo caso, afirma que as investigações revelaram que o homem teria feito pelo menos cinco vítimas, sendo elas, duas netas e três filhas, que atualmente já são maiores de idade.



Publicidade

“Durante as oitivas, foram ouvidas sete pessoas da família, em um intenso trabalho de investigação. Os abusos mais recentes contra as netas de 11 e 12 anos teriam ocorrido há cerca de dois anos. Já as filhas dele, que hoje têm 24, 30 e 33 anos, também teriam sido violentadas quando eram menores de idade. Por isso, ele foi indiciado por estupro de vulnerável”, destacou Ruchester, em uma entrevista ao O DIA.



O homem atuava como pastor em uma igreja evangélica, na localidade de Monte Alto, e nega as acusações, segundo a Polícia Civil. Se for condenado, ele pode pegar entre oito e 15 anos de reclusão. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.