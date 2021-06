Policiais apreenderam entorpecentes e dinheiro Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 07:40

ARRAIAL DO CABO – Uma mulher foi presa em flagrante, nessa segunda-feira (31), por tráfico de drogas, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com a mulher foram encontrados 23 tabletes de maconha, e um pino de cocaína.

De acordo com a corporação, os agentes estavam em patrulhamento pela Rua Massambaba, quando viram a mulher abaixada mexendo em uma sacola, em atitude suspeita. Os policiais então decidiram abordar a mulher e, durante uma revista acabaram encontrando os entorpecentes e ainda R$ 10, em espécie. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, para onde a mulher foi levada e permaneceu presa.

Publicidade

O DIA não conseguiu contato com a defesa da mulher.



MULHERES NO TRÁFICO



Publicidade