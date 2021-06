Plano de incentivo ao turismo religioso será lançado com show de Elba Ramalho Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 20:35 | Atualizado 31/05/2021 21:14

No ano em que o monumento mais famoso do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, completa 90 anos, o Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB) lança um plano para promover o turismo religioso na cidade. A cerimônia de lançamento será aos pés do Cristo Redentor, nesta terça-feira (1º), às 17h e contará com uma apresentação da cantora Elba Ramalho. O turismo religioso é uma importante estratégia para a retomada do setor tão abalado pela pandemia. Enquanto o Cristo recebe 3 milhões de turistas por ano, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida atrai 13 milhões. O objetivo da ação é aumentar o fluxo nos próximos 10 anos. Se o Rio conseguir atrair 3% dos visitantes da Basílica de Aparecida, a economia da cidade pode ganhar R$ 300 milhões por ano. “O Rio de Janeiro sempre teve vocação ao Turismo Religioso. A novidade de agora, com essa parceria, é fazer florescer o que até então estava suprimido ou subestimado”, destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.

Juiz obriga suposto pai da atriz Simone Soares a fazer teste de DNA

A atriz Simone Soares luta para ser reconhecida pelo pai biológico Divulgação

Após anos de luta para conseguir o reconhecimento do pai biológico, a atriz Simone Soares comemora uma nova ação da justiça. A última decisão do juiz obriga o suporto pai a fazer o teste de DNA. O processo corre em segredo na 5ª Vara de Família de Fortaleza. A atriz que trabalhou em novelas como “A Lua Me Disse”, “O Profeta”, “O Astro” e está no ar na série “Impuros”, da Globoplay, enfrenta esse drama pessoal há mais de 15 anos. Nascida em Taubaté, a artista de 43 anos luta desde a infância para ser reconhecida pelo pai biológico, um empresário bem sucedido, que hoje mora em Fortaleza. “Confio na justiça e vou continuar lutando. Hoje faço parte dos mais de 5 milhões de brasileiros que não têm o pai na certidão. Meu sonho é ser reconhecida!”, explica Simone. Ela também atua para ajudar outras pessoas que também sofrem de abandono paterno e conta com apoio de artistas para reforçar esse debate.

Dia mundial sem tabaco: cartilha ajuda a abandonar o cigarro

Neste dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, uma nova ferramenta contra o vício busca ajudar a população. Para orientar sobre os danos causados pela dependência ao tabagismo e mostrar onde buscar tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) ou na rede privada, a Fundação do Câncer lança a Cartilha Prática para Parar de Fumar, uma forma de adesão à campanha da Organização Mundial da Saúde (OMS): Comprometa-se a parar! “Para isso, é fundamental que familiares, amigos, colegas de trabalho incentivem e não julguem. Não existe nada pior do que a cobrança sem cautela sobre essas pessoas. Quem fuma é dependente do cigarro. É um problema de saúde! Não é um hábito, como escolher uma série de TV para assistir, é uma dependência", alerta o médico diretor-executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni. De linguagem direta, clara e disponível on-line, a cartilha traz dicas para ajudar o fumante a deixar a dependência e pode ser acessada e baixada no site da Fundação do Câncer: www.cancer.org.br. Diretamente no link: http://app10.cancer.org.br/93/parar-de-fumar

Ex-vocalista do Jeito Moleque transforma "Maluco Beleza" em Samba

Bruno Diegues, ex-vocalista do Grupo Jeito Moleque, acaba de lançar seu novo single, na última quinta-feira, dia 27/05, uma mistura inusitada. É uma nova leitura do hit clássico de Raul Seixas, a música “Maluco Beleza”, em uma versão cheia de alto astral em ritmo de Samba.

LEITURINHA

“O rei descalço”, Andrew Jordan Nance (Editora Caminho Suave) - Como lidar com a frustração, criar consciência de responsabilidade e enfrentar os problemas na vida sem prejudicar o próximo? Se na vida a adulta às vezes é complicado lidar com todos esses sentimentos, imagina para as crianças que estão começando a aprender sobre a vida? Os universos lúdicos das histórias infantis podem ser um ótimo aliado para o desenvolvimento dos pequenos. O livro conta a história do jovem rei Ricardo, que em um passeio bate o pé numa pedra e se machuca. Decidido a nunca mais ter de lidar com a dor e a frustração, decide cobrir todo o reino com couro para que ninguém mais sentisse a mesma dor. Só que ele não imaginava que sua ideia causaria tanta confusão.





“Contos de Awnya”, Flavio A. S. Fernandes - Em 2018, o escritor teve um diagnóstico que mudaria o rumo da sua vida: era portador de policondrite recidivante – doença autoimune que provoca a inflamação das cartilagens. Para lidar com o problema, Flavio recorreu à literatura e levou o problema vivido na época para as páginas do livro. Assim como Flavio, o grande desejo do protagonista Ravel é encontrar a cura para sua alergia à magia. Na trama, ele entra em uma jornada de autoconhecimento e desafios que o colocará em um caminho no qual será obrigado a usar a magia, o que pode significar um risco fatal.

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na Band

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na TV Band Divulgação

Esta semana, no meu programa na Band, teremos muitas atrações. Não percam! Todos os dias a partir das 14h. Confiram a programação:

- Especial sobre o meio ambiente;

- Curiosidade, matéria com mulher que transforma cápsulas de café em bijouterias;

- Participação dos cantores Leonardo Bessa e André Lara (em homenagem a Nelson Sargento), a cantora Gabi Lima e o cantor Bryan Behr;

- Matéria sobre moda sustentável, com uma artista que faz roupas usando capas de guarda chuva;

- Aprenda a fazer uma festa com o tema girafas;

- Debate sobre o tema gordofobia;

- Dicas para ter a pele hidratada;

- Dicas de Chás calmantes;

- Como tratar a ansiedade durante a pandemia e como é o atendimento psicológico virtual.