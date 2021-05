Live solidária do Cristo Redentor terá Dudu Nobre e Pretinho da Serrinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:06 | Atualizado 28/05/2021 19:14

Nessa sexta-feira, 28/05, a partir das 20h, o Santuário Cristo Redentor realiza mais uma live solidária, desta vez comandada por dois grandes nomes da música brasileira: Dudu Nobre e Pretinho da Serrinha. A transmissão será ao vivo pelo YouTube do Cristo Redentor (youtube.com/cristoredentoroficial) e do Padre Omar (youtube.com/padreomar), reitor do santuário.

Tenho orgulho em ser madrinha das ações do Cristo e vou participar de mais esse lindo evento, que será transmito diretamente do Teatro Rival Refit. A meta é bater a marca de 25 toneladas de alimentos, arrecadadas na última live, comandada por Xande de Pilares e Teresa Cristina. A apresentação não terá a presença de público e seguirá as normas internacionais contra o coronavírus (covid-19) e as regras de ouro da Vigilância Sanitária.

A campanha “Cristo Redentor, Eu Quero Doar” já distribuiu mais de 400 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza para a população em situação de vulnerabilidade, sendo 300 toneladas somente no ano de 2020. Até o final de 2021, a meta é de 500 toneladas.