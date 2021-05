ONG lança jogo que reforça o protagonismo feminino negro Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 22:23 | Atualizado 24/05/2021 22:58

No dia 26 de maio, às 19h, durante a programação online e gratuita da Super Semana Hacka Kids, a ONG Cinema Nosso irá lançar o “NIA - A Jornada de uma Jovem Negra”, um jogo de tabuleiro educativo totalmente desenvolvido por jovens negras, alunas do curso de Produção de Jogos, formação do projeto Empoderamento e Cinema - Jovens Negras no Audiovisual, com patrocínio da Amil, através da Lei do ISS e via Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro. A proposta é mostrar de forma lúdica a luta antirracista, a história e cultura afro-brasileira. Através de mecânicas de cartas e tabuleiro, o objetivo é fazer com que Nia, garota periférica de 15 anos, supere os desafios, como o racismo, para chegar até a escola. Para isso, até quatro jogadores devem, de forma colaborativa, responder questões e percorrer o caminho até o final. “O jogo é como se fosse uma reparação histórica. Descobri muita coisa enquanto fazia as cartas, fatos que não foram comentados na escola e mudaram o rumo do Brasil”, define a estudante Clara Santos, uma das responsáveis pelo conteúdo do jogo. As vendas são pelo site da ONG https://cinemanosso.org.br/

Exposição fotográfica O Rio Antigo

Exposição fotográfica O Rio Antigo de Juan Gutierrez - Registros da Arquitetura da Cidade no Séc. XIX Divulgação

A UIA2021RIO EXPO, evento integrado ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos, lança no dia 27 de maio, em sua loja no CasaShopping, a exposição “O Rio Antigo de Juan Gutierrez - Registros da Arquitetura da Cidade no Séc. XIX”. São vinte imagens, escolhidas com a curadoria de Daniel Sampaio, do Instituto Rio Antigo, e disponibilizadas pelo Museu Histórico Nacional. O evento é gratuito e o público poderá conferir as imagens até o dia 17/06, de segunda a sexta, das 11h às 19h.

Saturno retrógrado e a Lua de Sangue

Ao observar o curso dos planetas, podemos aproveitar as energias para enxergarmos comportamentos e neste mês de maio não é diferente. No dia 26 haverá o eclipse lunar com uma superlua em Sagitário ou "Lua de Sangue", que traz energia para rever situações ligadas ao equilíbrio de nossas vidas e ações. "Saturno retrógrado traz a percepção sobre carreira, trabalho e o lado profissional. Rever coisas que desejamos concretizar a longo prazo e nossa necessidade de controlar as coisas", explica Maicon Paiva, criador do espaço de bem estar Recomeçar. Para os espiritualistas, este evento traz marcas sobre nosso passado, há um convite ou acontecimento para se deixar algo do passado ou algo que você esteja habituado. "Isso casa perfeitamente com a energia de rever nossas atitudes e de olhar para nossas lutas com carinho e compaixão, em meio a tantas adversidades estamos aqui e podemos caminhar mesmo que seja um passo de cada vez", finaliza o espiritualista.

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na Band

Destaques da semana no programa Vem Com a Gente, na TV Band Divulgação

Esta semana, no meu programa na Band, teremos muitas atrações. Não percam! Todos os dias a partir das 14h. Confiram a programação:

- Participação do cantor Caio, da banda Papagaio Sabido, do cantor José Martins e das cantoras Tília e Ana Mel;

- Dicas com o alergista e pneumologista José Roberto Zimmernann;

- Matéria sobre o projeto Carteiro Amigo, na comunidade da Rocinha;

- Matéria com dicas sobre recolocação no mercado de trabalho;

- Dicas de saúde bucal no combate à covid;

- Recitas de filé de frango grelhado com saladinha de tomate cereja e pesto de manjericão, mousse de maracujá e biscoitinho de leite condensado;

- Matéria sobre o curso de Bombeiro Mirim que forma menores em situação de vulnerabilidade;

- Dicas de decoração e o uso das cores;

- Entrevista com a psicóloga Bruna Medeiros, que fala sobre a forma correta de educar as crianças.

LEITURINHA

O livro A voz do povo e a voz de Deus, de Ágatha Cristian Heap Divulgação

"A voz do povo e a voz de Deus", Ágatha Cristian Heap (Editora Mundo Cristão) - O livro apresenta lições práticas para o dia a dia e trata de forma acessível os assuntos profundos da teologia, tornando a experiência de leitura uma agradável oportunidade de aprendizado. Ainda, a cada capítulo desta leitura inspirativa o público encontrará uma oração e perguntas que facilitam a compreensão dos conceitos.