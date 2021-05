Dentista tira dúvidas dos pais sobre o momento certo de corrigir o sorriso em crianças Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 09:00

Ter um sorriso saudável e bonito hoje em dia se tornou mais fácil e acessível. Os tratamentos são mais simples e pessoas de todas as idades podem corrigir as imperfeições com profissionais cada vez mais especializados. A ortodontia se tornou bastante popular e vem ajudando a aumentar a autoestima de muita gente. Mas quando é o momento de colocar aparelhos nos dentes? A dentista Indiana Freitas Loures, especialista no assunto, explica os detalhes de tratamento.

- Com o tratamento ortodôntico é possível corrigir a posição dos dentes e dos ossos maxilares, adequando as mordidas cruzadas, dentes tortos, encavalados, com o objetivo de promover o alinhamento adequado em cada caso. Com o avanço tecnológico, são viabilizados vários tipos de aparelhos. Um belo sorriso aumenta a autoestima, alegria e bem estar, contribuindo na estética bucal, facial e até na função respiratória - explica Indiana.

Uma dúvida muito comum entre os pais é: quando é necessária a correção ortodôntica nas crianças? Ou seja, o momento certo de colocar o aparelho. A dentista esclarece a questão e dá dicas muito úteis para os pais.

- Geralmente os pais acham que é necessário esperar a troca de dentes, mas isso não é relevante, pois antes mesmo dos dentes de leite caírem podemos fazer intervenções que trazem muitos benefícios para a criança evitando problemas futuros - explica a dentista.

Entre as indicações para usar aparelhos nas crianças estão: o aumento da dimensão das arcadas, mordida cruzada, correção da postura da lingual, projeção da maxila. O objetivo é corrigir os ossos da face que possam prejudicar o posicionamento dos dentes permanentes.

- A idade ideal para colocar o aparelho ortodôntico em uma criança é muito relativa. Depende muito da cooperação e contribuição no tratamento. Sua aplicação inicia-se entre 5 a 7 anos, mas o importante é a visita ao dentista o quanto antes para realizações de exames. Não podendo ultrapassar esta idade - finaliza Indiana.

Tipos de aparelhos

São diversos tipos de aparelhos ortodônticos e cada modelo tem uma finalidade específica, com opções na modalidade fixa ou removível. Entre eles, os tradicionais aparelhos fixos metálicos; os fixos estéticos, que são de porcelana, policarbonato ou safira; o autoligado, que dispensa o uso de borrachas; o lingual, que é instalado na parte interna dos dentes; os alinhadores transparentes, que são aparelhos invisíveis e removíveis; expansores palatinos, que fazem a expansão do arco dentário e ainda são usados no tratamento doenças como bruxismo; aparelho móvel ou contenção, utilizado na finalização do tratamento ortodôntico e o extrabucal, que serve para inibir a necessidade de procedimentos cirúrgicos ou a extração dentária.