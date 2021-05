Saúde da mulher - como cuidar do útero Divulgação

O útero é um órgão mais que especial, ele é um privilégio só das mulheres! A parte do corpo humano que mais reflete nossa feminilidade. Através dele nós geramos a vida, o que é uma verdadeira dádiva. Mas nem todas cuidam dele como deveriam. Você já parou para pensar como é importante cuidar da saúde do útero? A ginecologista e obstetra Giulia Duarte Loureiro, da clínica Endovídeo, explica como manter esse órgão saudável e ficar livre de doenças e outros problemas.

Como a mulher pode manter a saúde do útero?

A saúde do útero é um reflexo direto dos hábitos de vida. Manter uma rotina que inclua exercícios físicos regularmente e uma dieta balanceada, com restrição de carboidratos e gordura, é fundamental. Além disso, é essencial o acompanhamento contínuo com ginecologista.

Quais são as principais doenças que podem atingir esse órgão?

A maioria das doenças no útero são benignas, facilmente rastreáveis e com bom potencial de tratamento. As mais comuns são miomatose uterina (miomas ou nódulos benignos do útero, formados principalmente por tecido muscular), pólipo endometrial (reação inflamatória que ocorre em uma das camadas do útero) e doença inflamatória pélvica. Entre as malignas, temos como exemplo câncer de colo de útero e câncer de endométrio.

Quando o corpo pode dar sinais que o útero está com algum problema?

Alguns sinais sugestivos de que a saúde do útero pode estar comprometida são: alteração do padrão menstrual, "corrimentos", dor em baixo ventre ou "inchaço" local. Dor na relação sexual também é um sinal de alerta. O aparecimento de qualquer um desses sinais e sintomas deve ser avaliado.

Para evitar o câncer de ovário, a doença que levou Eva Wilma

Atriz Eva Wilma morreu após câncer no ovário DivulgAÇÃO

Nos últimos dias perdemos uma grande artista para uma doença bastante comum entre as mulheres. A atriz Eva Wilma, de 87 anos, faleceu após complicações por um câncer de ovário.

Entre os principais fatores de risco para o câncer de ovário estão obesidade, histórico familiar, infertilidade e idade avançada. Adotar hábitos de vida saudáveis e controlar o peso são algumas formas de evitar a doença.

"Na maioria das vezes é uma doença sem sinais ou sintomas expressivos. Mas na medida que avança, pode causar dor ou 'inchaço' abdominais, perda de peso, alterações no trato gastrointestinal e cansaço. O tratamento varia de acordo com o tipo de tumor. Por isso é importante procurar um médico ao sinal de sintomas, além de manter sempre as visitas de rotina ao ginecologista", explica a médica Giulia Duarte Loureiro.

