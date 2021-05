O fotógrafo Roberto Trumpas com as ex-BBBs da edição 21, Sarah, Thaís e Kerline Divulgação

Publicado 21/05/2021 09:00

Com as redes sociais a nossa vida se tornou uma verdadeira vitrine. Todo mundo quer sair bem na foto, não é verdade? Ficar mais jovem, mais magro, estar em um lugar paradisíaco. São muitos os objetivos ao fazer o registro. Mas e se a gente tiver uma ajudinha para fazer aquela foto perfeita? O fotógrafo Roberto Trumpas, que já clicou vários artistas, conta como é a rotina de fotografar os famosos e fala os segredos para fazer fotos lindas e arrasar na internet.



Artista sempre sai bem na foto? Quais as curiosidades sobre fotos de famosos?

Muitos artistas já têm o dom da fotografia. Por incrível que pareça, às vezes eu encontro dificuldades com alguns atores. Eles sabem atuar, mas nem todos sabem fotografar. Alguns não estão acostumados a fotografar. Eu tenho que pedir uma pose diferente, indicar posicionamento de rosto, postura, como se colocar na frente de uma câmera para a foto ficar bem bacana. Já trabalhei com artistas que, quando eu liguei a câmera, achei que a foto seria fácil. A pessoa era bem bonita, mas na hora de pedir um sorriso, ficava travada, sem saber como fazer. Aos poucos fui entendendo e conhecendo cada um. Por isso, antes de começar a fazer as fotos, sempre tento me aproximar e criar intimidade para que a pessoa saiba que eu estou ali para fazer um bom trabalho e não para criticar. Eu vou brincando e deixando a pessoa à vontade. Meu diferencial é que trabalhei 10 anos como modelo então eu sei como é estar do outro lado e como ensinar o posicionamento por trás da câmera.

É fácil fotografar artistas?

Muitos famosos se comportam como gente comum. Eu trato todos iguais, independente de quem esteja na frente da minha câmera. O artista sempre vai gostar de trabalhar com uma pessoa que vai fotografá-lo e tratá-lo como uma pessoa comum e não como um artista. Eu sempre faço. Trato como uma pessoa comum e sempre busco conversar. Hoje graças a Deus as pessoas já conhecem meu trabalho e o clima fica leve. Eu sou bem palhaço e brincalhão, o ambiente fica divertido e as fotos vão fluindo.

Como parecer um artista na foto? Quais as dicas?

Qualquer um pode fazer uma foto de artista sim, claro! O diferencial nas minhas fotos é que eu busco sempre o melhor de cada pessoa. Eu não clico só por clicar. Na primeira conversa eu já estou reparando o melhor ângulo e o que pode ser aproveitado da pessoa. Já observo como desenvolver o ensaio e percebo como melhorar e valorizar a pessoa. Então, se a pessoa é um artista ou não, se ela está com uma roupa legal, uma boa maquiagem, um bom cabelo, uma boa produção, ela pode parecer um artista e fazer uma foto com qualidade.

Existe algum truque para fazer uma foto de estrela?

Qualquer espaço pode ser um bom lugar para fotografar. Tudo é questão de ângulo, posicionamento, do ambiente e da proposta da foto. Eu costumo fotografar na rua, em casas, hotéis, estúdios, tudo vai depender do que eu quero passar na foto e naquele ensaio. Mas o fundamental é ter uma boa luz. Uma luz boa vai valorizar a pessoa a ser fotografada e também o meu trabalho. Antes de começar, eu costumo deitar no chão, buscar o melhor ângulo e evito clicar à toa. Quanto mais iluminado e bem decorado o ambiente, mais bonita vai ser a foto. Se quiser um estilo mais “street” pode ser um local aberto e também dá para explorar cada cantinho. Vai depender da proposta. Se você quiser uma foto mais “culta”, uma casa, um hotel, um escritório, aí você terá uma foto rica.

Quais os principais itens para fazer a foto perfeita?

A base da fotografia é a luz. Se você não tiver uma boa luz não terá uma boa foto. Eu investi em equipamento, tenho uma boa luz artificial. Para quem gosta de fazer fotos vale a pena investir. Existem equipamentos mais acessíveis e populares, então eu indico comprar um equipamento, um rebatedor, um flash, etc. Mas basicamente é preciso ter uma boa iluminação para ter uma foto com excelente qualidade.