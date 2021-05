Pediatra dá dicas para atravessar o inverno sem alergias Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 20:06

Depois de varrer bem o chão e dar uma batidinha na cortina, você dá aquela esticada no tapete que estava meio embolado? Se esta é a rotina de limpeza de sua casa, pare já! Em vez de higienizar, você está contribuindo para que ácaros e fungos proliferem, provocando as temidas alergias que, assim como outras doenças respiratórias, aumentam no outono e, principalmente, no inverno.

Mas fique calma! É possível minimizar os riscos para toda a família. A pediatra Patrícia Rezende, do Grupo Prontobaby, elaborou uma lista de dicas para atravessar o período mais frio do ano sem aquele desconforto de nariz pingando, espirros e olhos coçando que atinge toda a família. Segundo ela, mudanças nos hábitos de limpeza e até mesmo trocas na decoração da casa contribuem para evitar alguns problemas respiratórios. Como falta pouco mais de um mês para o inverno, que começa em 21 de junho, dá tempo de botar todas as lições em prática. A primeira providência, diz a médica, é retirar casacos e cobertores dos armários para lavagem.

Publicidade

— Nesse período temos o costume de pegar para usar aquela roupa que ficou guardada o ano inteiro e está cheio de ácaros e fungos, causando alergias. Além disso, ficamos mais tempo em ambientes pouco ventilados o que facilita também a propagação de infecções respiratórias, como gripes e resfriados;

- Outra recomendação é substituir as cortinas de tecido, que sempre acumulam poeira e ácaros, por persianas, de mais fácil higienização. Se não for possível, é preciso lavá-las regularmente e deixá-las sempre secando ao sol. Carpetes, tapetes e bichinhos de pelúcia devem ser descartados;

Publicidade

- A limpeza do dia a dia também merece atenção e jamais deve ser feita com vassoura, que levanta a poeira. O aspirador, ao contrário do que muita gente pensa, também não é o mais indicado. O correto é usar apenas um pano úmido ou rodo;

- Usar capas nos colchões e travesseiros. Fazer a limpeza uma vez ao mês;

Publicidade

- Trocar a roupa de cama semanalmente;

- Evitar produtos de limpeza com cheiros fortes;

Publicidade

- Evitar exposição à fumaça de cigarro;

- Se tiver um gato ou cachorro, evitar o acesso do animal aos quartos. A limpeza da casa deve ser feita diariamente para evitar acúmulo de pelos;

Publicidade

- Evite acumular caixas, roupas e outros objetos que acumulam poeira;



- Combate sempre o mofo. Preste atenção em possíveis infiltrações e focos de mofo, pois a presença de fungos é um gatilho para alergia;

- Não esqueça que manter um sofá limpo e higienizado evita o acúmulo de ácaros;

Publicidade

- Para gripe, há vacina.