Cristo recebeu iluminação especial e governo anunciou investimento em salas especiais para depoimentos de menores vítimas Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 18:56

Nessa terça-feira, 18 de maio, o Cristo Redentor foi iluminado na cor laranja pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação é uma parceria com o Governo do Estado e a delegada Paula Mary, chefe do Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos no Rio de Janeiro e faz parte da campanha Maio Laranja, que terá ações de conscientização e prevenção à violência sexual infantojuvenil.

Em um evento no Palácio Guanabara, o Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou também investimento de R$ 690 mil em 22 salas que serão preparadas para acolher esse público, que precisa de atendimento especializado e acolhedor. O evento contou com a presença da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Cada uma das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs) receberá uma sala, assim como as delegacias de Seropédica, Mesquita, Nilópolis, Itatiaia, Teresópolis e Iguaba. Já a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) contará com duas salas.

Publicidade

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que só este ano, no primeiro trimestre, foram registrados 591 casos de estupro e 34 casos de importunação sexual, todos em crianças entre 0 e 11 anos.

Maio Laranja

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes tem como objetivo sensibilizar, informar e convocar todos os cidadãos a agirem em defesa e proteção das crianças e adolescentes. No dia 18 de maio de 1973, Araceli Cabrera Crespo, uma menina capixaba de apenas nove anos foi sequestrada, espancada, estuprada e assassinada. O corpo apareceu seis dias depois, desfigurado por ácido nos fundos do Hospital Infantil de Vitória. O fato causou grande comoção, que resultou no movimento em defesa dos direitos da criança e do adolescente, e, após uma forte mobilização, conquistou a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei Federal nº 9.970/2000 que instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Publicidade

Alerta

Em caso de suspeita de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a população pode denunciar anonimamente através do Disque 100 (Disque Direitos Humanos).