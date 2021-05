Aprenda a tratar a queda de cabelo pós-covid Divulgação

A queda de cabelo vem sendo relatada entre os cinco sintomas mais comuns após a infecção por Covid-19. Acredita-se que a cada quatro pacientes que tiveram a doença, pelo menos um apresenta queda capilar. Estudos mostram que o próprio coronavírus contribuiria para a liberação de algumas substâncias ligadas à inflamação e reduziria a oxigenação nos tecidos provocando uma inflamação nos folículos pilosos e uma alteração do ciclo capilar.

- A raiz do cabelo possui um ciclo de crescimento com três fases. Fase anágena, que é a fase do crescimento do fio que dura de dois a sete anos; fase catágena, de repouso e que dura semanas e fase telógena, que é a fase onde o cabelo cai. Num ciclo capilar normal o fio que cai é automaticamente substituído por um novo. Com a febre alta em alguns casos da infecção, alguns medicamentos utilizados no tratamento da Covid, como os anticoagulantes, somados ao estresse psicológico e isolamento social contribuiriam para aumento da fase telógena do ciclo capilar, e consequente, queda excessiva dos cabelos - explica Cibele Tamietti, dermatologista da Clínica Leger, especialista em tricologia médica

Normalmente, desprendem-se do couro cabeludo cerca de 100 a 150 fios por dia. Nos casos pós Covid-19 tem sido observado um aumento de mais de 300 fios por dia.

- Um tratamento precoce e adequado auxilia na diminuição da queda e na reposição dos fios perdidos. O paciente deve buscar acompanhamento médico com um dermatologista e tricologista, onde inicialmente é realizado um exame de tricoscopia. Além disto é preciso investigar se existem deficiências vitamínicas, anemia ou doenças da tireoide associadas, para iniciar um tratamento, que varia de acordo com o resultado dos exames e inclui loções, xampus, vitaminas, nutracêuticos, medicamentos de uso tópico e/ou oral – explica a médica.