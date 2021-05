Cabelos: cronograma capilar fotos divulgação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 06:00

Rio - Amamos mudar e isso não é novidade para ninguém. Quando falamos de cabelo, essas transformações são ainda mais intensas. Em busca de um tratamento que cuide dos fios e nos permita passar por todas essas mudanças, a procura por cronograma capilar nas redes sociais teve um boom de crescimento nos últimos anos. Mas com o aumento das pesquisas pelo termo, também surgiram as dúvidas. Afinal, o que é essa técnica e como você pode colocar ela na sua rotina?

O cronograma capilar é uma rotina organizada de cuidados para o cabelo, baseada em etapas que alternam entre hidratação, nutrição e reconstrução. Cada cabelo tem uma necessidade e o tratamento será adaptado de acordo com isso.

Passo a passo

O primeiro passo é o 'teste de porosidade', que descobre qual é a real necessidade do cabelo: pegue um copo transparente com água, adicione um fio de cabelo e espere cinco minutos.

Cabelos com baixa porosidade vão flutuar, o que nos diz que ele precisa de hidratação. Se ficou no meio, ele está com uma porosidade média, sendo mais indicado um cronograma focado em nutrição. Se o fio afundou, então foco na reconstrução! A partir daí, você pode personalizar seu tratamento, seguindo um calendário que intercala as máscaras a cada semana.

Para saber mais sobre o teste e entender cada resultado acesse Duty Cosméticos nas redes sociais.

Sucos para aumentar a imunidade

Sucos para aumentar a imunidade Divulgação

Nosso corpo enfrenta batalhas diariamente, por isso precisamos ter mais cuidado e um dos principais é com a alimentação. Nesta época do ano temos mais predisposição para as doenças respiratórias, gripes, alergias. Pensando nisso, separei algumas dicas de sucos da fitoterapeuta Jupira Francisca para ajudar a aumentar nossa imunidade.

Limão e própolis

O primeiro suco para aumentar a imunidade é um shot de vitamina C e antioxidantes. Misture o suco de um limão, 20 gotas de própolis e 100ml de água em temperatura ambiente.

Couve, gengibre, limão e laranja

No liquidificador, bata 1 colher de chá de gengibre ralado, suco de 1 limão, suco de 1 laranja, 150 ml de água e de 1 a 2 folhas de couve.

Laranja, cenoura e agrião

Nem só de couve vive um suco verde. Essa receita leva o suco de 3 laranjas, 1 cenoura e 1 xícara de chá de folhas e talos de agrião.

Gloss voltou com tudo

O gloss voltou com tudo nas últimas temporadas. Se antes a moda era o batom matte, com os lábios sequinhos, agora a trend é garantir um efeito "molhado" e iluminado na maquiagem. Com a make mais natural em alta, o gloss é o produtinho perfeito para te ajudar a chegar nesse resultado. A influencer Yasmin Mendler é fã do efeito glossy na maquiagem e explica como realçar esse item na make.

"Ele dá um efeito natural na make, além de trazer a sensação de boca hidratada e dar aquela aumentada nos lábios. É possível encontrar várias opções de gloss no mercado. Há desde aquele incolor, mais prático, quanto os coloridos, com glitter e em versões diferentonas. Cada um tem a sua função e combina com estilos diversos de make", explica Yasmin.

Lembrando que devemos usar máscaras, meninas! Mas uma make bonita vale para fazer aquela foto maravilhosa e ficar linda em casa.

BELEZA DA ALMA

"O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes"

Mahatma Gandhi