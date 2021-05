Drogas apreendidas foram levadas para a delegacia Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 11:10

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas nessa quinta-feira (13), em uma praça, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com ela foram encontrados 35 pinos de cocaína e cerca de R$ 60 em espécie. A suspeita e os entorpecentes apreendidos foram levados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado.

De acordo com a corporação, os policiais estavam em patrulhamento pela Rua Doutor Jose Claudio Quintanilha, quando viram a mulher comercializando os entorpecentes. Os PMs então abordaram a suspeita e o levaram à delegacia, onde ela permanece presa. Uma segunda mulher que estava com a suspeita no momento da ação, foi encontrada com um pino de cocaína, e também foi conduzida à delegacia, e autuada com base no artigo 28 da Lei de Drogas.



O DIA não conseguiu contato com a defesa de nenhuma das duas mulheres citadas na reportagem.