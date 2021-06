Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:15

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, decretou ponto facultativo nas repartições públicas para esta sexta-feira (4), em função do feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta (3). Por conta da decisão, os servidores públicos municipais terão quatro dias de folga.

Segundo o município, as secretarias de Saúde, Segurança, Turismo, Serviços Públicos e Desenvolvimento Social vão funcionar normalmente. O ponto facultativo foi publicado na edição dessa terça-feira (1º) do Diário Oficial do município, através do Decreto nº 3.346.