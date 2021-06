Por O Dia

Publicado 02/06/2021 09:40

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar contra a Covid-19, nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, profissionais da Educação que atuam na rede pública e privada de ensino. De acordo com a Prefeitura, será aplicada a primeira dose da AstraZeneca, das 9h às 13h, nos profissionais com 49 anos ou mais. O município informou ainda que a imunização vai acontecer em três escolas.

QUINTA-FEIRA (3) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 13H



Publicidade

•Profissionais da Educação, que atuam na rede pública e privada, que tenham 49 anos, ou mais.

De acordo com a Prefeitura, para se imunizar é preciso apresentar documento de identidade, contracheque ou declaração de vínculo empregatício com o município ou com alguma instituição de ensino privada.

LOCAIS DE VACINAÇÃO



Publicidade

Escola Municipal Adolfo Beranger, Canaã;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Escola Municipal Vera Felizardo, Figueira.