"Foi uma mistura de sentimentos", declarou Renatinho, após receber o imunizante Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 09:00

ARRAIAL DO CABO – O ex-prefeito de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, Renatinho Vianna (Republicanos), de 46 anos, recebeu, nessa terça-feira (1º), a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Sem entrar em detalhes, Renatinho fez uma publicação nas redes sociais declarando que possui comorbidades, e que por isso conseguiu se vacinar contra a doença.

Na publicação, ele escreve: “Foi uma mistura de sentimentos, mas principalmente de muita alegria e esperança! Viva a ciência!”, comemorou o ex-prefeito do município, que ocupou a cadeira no Executivo entre 2016 e 2020.



Natural de Cabo Frio, Renato Martins Vianna, conhecido como Renatinho Vianna, é advogado, casado, pai de um filho, e também já exerceu um mandato como vereador em Arraial do Cabo.