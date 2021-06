Durante a capacitação, os agentes participaram de uma palestra Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:20

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, participaram, nessa terça-feira (1º), de uma capacitação sobre abordagem a crianças, adolescentes, e pessoas em situação de rua. Segundo a Prefeitura, a capacitação incluiu ainda uma palestra ministrada pelo Conselho Tutelar e pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).