Segundo a fiscalização, apreensão ocorreu devido ao descumprimento das regras de pesca no ecossistemaFotos: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:40 | Atualizado 04/06/2021 14:52

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 600 quilos de peixes foram apreendidos nesta sexta-feira (4), durante uma fiscalização realizada pela Guardas Ambiental Marítima de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, na Lagoa de Araruama. Segundo a Prefeitura, a apreensão ocorreu devido ao descumprimento das regras de pesca no ecossistema, ou seja, fora do horário permitido e com o uso de métodos e redes não autorizadas.



Ainda de acordo com o município, os peixes apreendidos foram distribuídos para aproximadamente 150 famílias do Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo. Nenhum pescador foi preso ou atuado durante a ação.