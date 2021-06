Melman morreu aos 90 anos de idade, na terça-feira (1º) - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:00

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, ARRAIAL DO CABO – Foi cremado nessa quinta-feira (3), Feriado de Corpus Christi, o corpo do ex-prefeito de, na Região dos Lagos do Rio, Henrique Melman, que morreu, aos 90 anos de idade . Segundo a família, o velório foi restrito aos familiares e amigos, e aconteceu entre 9h e 12h, no Memorial do Carmo no Caju, capital do Rio.

Ainda de acordo com a família, Melman sofreu uma parada cardíaca na última terça-feira (1º), logo depois de dar entrada em um hospital da capital, se sentindo mal, e acabou não resistindo. Ele era viúvo, teve quatro filhos, sendo um já falecido, e deixa sete netas.



Diversas autoridades da região lamentaram a morte do ex-prefeito de Arraial do Cabo, fizeram homenagens nas redes sociais, e a Prefeitura do município decretou luto oficial de três dias na cidade

Henrique Sérgio Melman era aposentado e havia completado 90 anos no dia 24 de abril. Natural de Recife (PE), ele era formado em engenharia civil, e na década de 1970 construiu sua casa em Arraial do Cabo, onde fortaleceu sua ligação política com a cidade. No município, ele exerceu dois mandatos consecutivos como prefeito (2001-2004 e 2005-2008). Nas eleições de 2012 e 2020, ele se candidatou ao cargo novamente, mas não foi eleito.