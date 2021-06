Crime aconteceu no dia 3 de maio na BR-356, em Martins Lage. - Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/06/2021 16:58 | Atualizado 02/06/2021 16:58

CAMPOS - Agentes da Polícia Civil prenderam na tarde desta quarta-feira (2), em Campos dos Goytacazes, um homem suspeito de uma tentativa de homicídio contra Marcelo Pacheco Viana, prefeito do Campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf). O crime aconteceu no dia 3 de maio, na BR-356, em Martins Lage.



O suspeito, identificado pelo apelido de Juninho Treta, é conhecido das autoridades pela prática de crimes de estelionato e foi encaminhado para a 134ª Delegacia Policial (DP), no Centro, onde o crime é investigado.

No dia do crime, Viana estava na companhia de outro funcionário da instituição, em um carro corporativo, que foi atingido por dois tiros. Ele foi atingido de raspão por um disparo no rosto e outro no braço.

De acordo com o reitor da Uenf, Raul Palacio, a equipe voltava de São João da Barra quando o carro em que estava foi atingido pelo menos quatro vezes. “Não sabemos o motivo e não temos ideia de qual era a intenção. A boa notícia é que os dois estão bem. Não aconteceu nada com eles”, afirmou.



Segundo a polícia, dois tiros afetaram as portas do veículo, um atingiu o capô e outro, o para-brisa.

O delegado da 134ª DP, Ronaldo Calvancanti, informou que irá apresentar o suspeito ainda hoje, quando dará mais detalhes sobre o caso.

•Matéria em atualização