Janela de uma casa que foi atingida pelos disparos. Suspeito está foragido. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/06/2021 12:33 | Atualizado 01/06/2021 12:53

CAMPOS - Uma tentativa de feminicídio aconteceu na manhã desta terça-feira (1º), no bairro Leopoldina, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A vítima, uma mulher de 44 anos, identificada pelas iniciais R.B.S., foi alvo de três tiros na perna, no braço e na mão.



Ela estava na Rua Azevedo Lima, quando foi alvejada. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-marido que está sendo procurado pela polícia. Uma residência foi atingida com tiros na janela. De acordo com testemunhas, o criminoso estaria revoltado com o fim do relacionamento e cometeu o crime. Ele estava em uma bicicleta quando atirou na vítima, em seguida, fugiu.



A vítima foi socorrida para o Hospital Ferreira Machado (HFM) ainda consciente. De acordo com o morador do imóvel atingido pelos tiros, a mulher estava indo para o local de trabalho quando caiu em seu portão baleada ao tentar fugir do agressor.



A vítima é mãe de duas filhas. A mochila usada por ela foi recolhida manchada de sangue. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o HFM, para saber informações sobre o estado de saúde da vítima e aguardo o retorno.



Publicidade

Mulher é baleada por três tiros em Campos; ex-marido é o principal suspeito. #ODia pic.twitter.com/frl6GsqaBZ — Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2021