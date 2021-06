Sabriny Pessanha era moradora do Parque Prazeres, em Campos. Foto: Reprodução/Facebook.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 18:28 | Atualizado 31/05/2021 18:38

CAMPOS - Mais uma mulher morreu vítima de Covid-19 após dar à luz em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Sabriny Pessanha faleceu no sábado (29), mas seu falecimento se tornou conhecido nesta segunda-feira (31). Esta é a terceira morte de puérpera internada no Hospital Plantadores de Cana. A unidade é referência para gestantes infectadas pelo novo coronavírus. A jovem Sabriny foi internada no dia 15, mas não resistiu.



As outras duas mortes foram registradas na sexta-feira (28). De acordo com a direção da unidade, Sabriny Pessanha deu entrada no HPC no dia 15 de maio, quando testes realizados confirmaram a Covid-19.

No dia seguinte, 16 de maio, ela passou por uma cesárea e logo depois foi levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu às complicações da doença e morreu duas semanas após dar entrada na unidade. O hospital não confirmou a idade da jovem e de quantas semanas Sabriny estava quando o parto foi realizado.

O bebê de Sabriny recebeu alta médica e está aos cuidados da família, segundo o hospital. Para a unidade, familiares disseram que Sabriny ainda não havia tomado a vacina contra a Covid-19. As outras duas vítimas da Covid-19, que morreram na sexta-feira (28), são Raiana Rangel Noemia e Milena de Souza Gomes, ambas de 23 anos.



O bebê de Raiana, que nasceu de 24 semanas, não resistiu ao parto. Já o bebê de Milena, que estava com 36 semanas de gestação, segue internado em estado grave na UTI neonatal do HPC.