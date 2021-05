Alvará de funcionamento do estabelecimento não foi apresentado. Foto: Josy Alves.

Por Bertha Muniz

Publicado 29/05/2021 12:08 | Atualizado 29/05/2021 12:08

CAMPOS - Após várias denúncias e constatações de irregularidades, um quiosque localizado no bairro Parque Santo Amaro, em Campos dos Goytacazes, foi mais uma vez interditado na noite desta sexta-feira (28). A operação foi organizada pela Secretaria de Segurança Pública, com atuação de agentes da Vigilância Sanitária (VISA), da Subsecretaria de Posturas, Guarda Civil Municipal (GCM), Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca) e da Polícia Militar (PM).

Dentro do estabelecimento foram encontrados produtos de origem animal com validade vencida e armazenados de forma inadequada e sem data de validade, alimentos guardados junto com bebida alcóolica, leite estragado, além de queijos sem quaisquer selos de inspeção, o que se configura produto clandestino. Os agentes solicitaram o alvará de funcionamento que não foi apresentado.

Publicidade

De acordo com a VISA, trata-se de um estabelecimento reincidente, não só de denúncias, mas também de problemas graves de higiene e utilização de bomba de água sem autorização do órgão responsável para captação. Ainda dentro do quiosque foram constatados funcionários trabalhando na cozinha com vestimentas inapropriadas para o trabalho.

O estabelecimento ficará interditado até que as irregularidades sejam sanadas pelo proprietário. Para denúncias, A Vigilância Sanitária disponibiliza para a população o contato (22) 99868-0244. O anonimato é garantido.