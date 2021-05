Vítimas tinham 22 e 23 anos de idade e morreram com poucas horas de diferença. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/05/2021 18:50 | Atualizado 28/05/2021 18:51



CAMPOS -Duas jovens de 22 e 23 anos morreram, nesta sexta-feira (28), no Hospital dos Plantadores de Cana (HPC), em Campos dos Goytacazes, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Elas estavam grávidas quando foram internadas.

Uma delas, Milena de Souza Gomes, de 23 anos, havia dado à luz a um bebê esta semana. Ela morreu no final da manhã desta sexta-feira (28). O recém-nascido encontra-se na UTI Neonatal da unidade hospitalar.



Já Raiane Rangel Noêmia, de 22 anos, perdeu o bebê oito dias após ser internada e faleceu no início desta tarde. Mãe de gêmeos de 8 anos, Raiane, sofria de diabetes gestacional. Segundo o hospital, Raiane estava sendo mantida em posição PRONA para melhorar a função respiratória. As duas jovens ainda não tinham sido vacinadas contra a doença.