Por Bertha Muniz

Publicado 29/05/2021 11:59

CAMPOS - O juiz da 5ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes, Heitor Campinho, revogou nesta sexta-feira (28) a decisão que suspendia a vacinação dos profissionais da educação no grupo prioritário de imunização contra a Covid-19, iniciada em Campos no último dia 20. A partir dessa decisão, a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde informou que já definiu que a vacinação destes profissionais, retorna na próxima terça-feira (1º). A imunização, que terá cronograma divulgado segunda-feira (31), faz parte da implantação do Plano Municipal do Ensino Híbrido Seguro.

Também nesta sexta-feira (28), o Ministério da Saúde incluiu os trabalhadores da educação no grupo prioritário para vacinação contra Covid, por meio de nota técnica. Conforme orientação do governo federal, professores de creches e pré-escolas deverão ser os primeiros da fila, e os da educação superior, os últimos.

Todos os profissionais que trabalham na Educação, de forma gradativa, serão incluídos, não somente os professores, em conformidade com o que a Secretaria Municipal de Saúde já vinha fazendo em Campos de forma inédita.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Marcelo Feres, as duas medidas favorecem a implantação do Plano Municipal do Ensino Híbrido Seguro da Prefeitura de Campos, que chegou a imunizar cerca de 170 profissionais da Educação na semana passada. No entanto, esse processo havia sido interrompido por decisão judicial, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Com o retorno da vacinação, mais de mil profissionais da educação poderão ser vacinados por semana, o que vai possibilitar a reabertura de mais de 40 escolas semanalmente. "Cabe ressaltar que o planejamento organizacional continuou sendo feito pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Nesta sexta-feira, por exemplo, visitei mais cinco unidades da rede municipal, a fim de acompanhar o processo de manutenção delas. Cerca de 60 unidades já receberam dedetização e desratização; mais de 50 foram capinadas; e o processo de manutenção de bombas de água já começou em seis unidades. Todas vão passar também por reparos hidráulicos e elétricos, priorizando as dez unidades que iniciarão no sistema híbrido", afirmou o secretário.

Entre as unidades já visitadas estão: Creche Escola Jardim Aeroporto, Escola Municipal Marlene Henriques Alves, Escola Municipal Dr. Francisco Manoel Pereira Crespo, Creche Escola Anísio Spinola e Ciep Maestro Vila Lobos. A Secretaria também informou que está capacitando os profissionais da Educação em diversas áreas e desenvolvendo atualização e reparos no sistema de internet de toda a rede.

A Seduct informou que 31 unidades escolares da rede privada estão com licenciamento sanitário e checklist covid aprovados pela Vigilância Sanitária. Outras 10 unidades da rede municipal de ensino já receberam a inspeção da Vigilância. A princípio, 40 escolas vão começar nesse modelo, sendo 20 particulares e 20 públicas (10 estaduais e 10 municipais). O Plano será implantado de forma gradativa a partir da segunda quinzena de junho, conforme planejamento da Seduct. À medida que forem chegando mais doses de vacina na cidade, mais profissionais das escolas públicas e particulares serão imunizados, possibilitando o ensino híbrido em mais escolas.

"O município tem 234 unidades escolares, que ficaram paradas durante todo o ano de 2020 e, praticamente, não receberam manutenção. Nossa nova gestão da secretaria rapidamente iniciou as providências necessárias e assegura aos pais e estudantes que crianças não serão chamadas a frequentar escolas que não possuam a estrutura mínima necessária, segundo os critérios da Seduct", disse Marcelo.

Essa primeira fase do ensino híbrido vai contemplar cinco alunos por turmas, ou seja, uma média de 220 alunos da rede municipal, considerando as dez unidades. Diversas outras medidas vêm sendo executadas para garantir o retorno presencial dos alunos nas escolas.