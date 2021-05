A partir de agora, também, será aceita receita de até seis meses constando o uso de drogas para as comorbidades. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/05/2021 21:34 | Atualizado 28/05/2021 21:36

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, irá ampliar, na próxima semana, a faixa etária de pessoas com comorbidades para vacinação contra a Covid-19. Na terça-feira (1º) serão imunizados com a primeira dose da vacina da Pfizer aqueles com idade entre 34 e 54 anos. Já na quarta-feira (2), será a vez de quem tem entre 33 e 54 anos.

Também a partir de terça-feira (1º) será incluída na vacinação de pessoas com obesidade e pacientes bariátricos. A vacinação irá acontecer no horário das 9 às 15h e será através de distribuição de senhas. Para receber a vacina, pessoas com índice de massa corporal (IMC) igual ou maior do que 40 deve apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Já os pacientes bariátricos, além dos documentos pessoais, devem apresentar o cartão do paciente bariátrico físico ou digital.



Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) devem apresentar o cartão dos programas que são cadastrados: Pé Diabético; Hiperdia; Proapar; Portadores de Doenças Autoimunes e Colagenose do Hospital Álvaro Alvim; Pacientes Oncológicos; Anemia Falciforme e Hemoglobinopatias; Portadores de Síndrome de Down.



Para as pessoas com comorbidades atendidas na rede privada, será preciso apresentar o laudo, cujo modelo deve ser baixado no portal da prefeitura, preenchido e carimbado pelo médico, junto com os documentos pessoais e comprovante de residência.



A partir de agora, também, será aceita receita de até seis meses constando o uso de drogas para as comorbidades. Há necessidade, também, de apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.



As comorbidades classificadas como prioritárias para receber a vacina contra a Covdi-19 são: obesidade; pacientes bariátricos; diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com Lesão de órgão Alvo e/ou comorbidade; insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; anemia falciforme; síndrome de down; cirrose hepática; gestantes de alto risco e puérperas (até 45 dias após o parto).



Locais de Vacinação para obesidade e pacientes bariátricos:

Publicidade



Hospital Escola Alvaro Alvim (exclusivo)



Locais de vacinação demais comorbidades:



Drive Iff Centro

Drive Uenf

Secretaria de Saúde

Iff Guarus

Clube da Terceira Idade

Fundação Municipal de Esportes (antiga Aabb)

Prédio Anexo Ao Hospital Plantaodres de Cana (antigo Crd)

Ubsf Aldeia

Ubs Morro do Coco

Ubsf Santa Cruz

Ubs Tocos

Ubs Conselheiro Josino

Ubs de Esf Lamagar (farol)

Uph de Travessão