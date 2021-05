A prova será aplicada a partir das 10h na Faculdade de Direito de Campos. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/05/2021 21:43 | Atualizado 28/05/2021 21:44

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes realiza, na manhã deste domingo (30), a Prova do Exame de Seleção do Programa Primeira Chance, com oportunidade para estágio de Direito na Procuradoria Geral do Município. A prova será aplicada a partir das 10h na Faculdade de Direito de Campos. Os candidatos devem se apresentar com uma hora de antecedência, ou seja, às 9h horas.

Além dos documentos de identificação com foto, é necessário levar caneta azul ou preta, o comprovante da inscrição e itens de proteção sanitária de prevenção contra a Covid-19, como pequeno frasco com álcool em gel e máscara. Os estudantes inscritos para participar do exame vão ser recepcionados pelo procurador geral do município, Roberto Landes, e pelo procurador José Quintino Barreto, responsável pelo Programa de Estágio na Procuradoria.



“A oportunidade de estágio integra as ações do Programa ‘Primeira Chance’, instituído na atual gestão da Prefeitura para proporcionar oportunidades para os jovens que precisam de apoio para se capacitar e ingressarem no mercado de trabalho. Neste propósito, a Prefeitura de Campos abriu oportunidades para o XVIII Exame de Seleção de Estágio na Procuradoria Geral do Município, que representa relevante oportunidade para aqueles jovens que estão cursando entre o 6º e 10º período e decidiram seguir a carreira forense”, analisa Roberto Landes.



O Procurador José Quintino Barreto destaca a importância do estágio na Procuradoria Geral do Município, tendo em vista a gama de conhecimentos do órgão proporciona aos estagiários acadêmicos do Direito.



“Os estagiários terão oportunidade de ampliar conhecimento em diversas áreas do Direito, como Tributária, Gestão Pública, Trabalhista, Família e outras áreas do Direito, seja na Procuradoria, na Secretaria de Justiça e Assistência Judiciária ou em outros órgãos da municipalidade onde há núcleos que operam o Direito”, destacou José Quintinho.



Quintino faz coro com o Procurador Geral sobre a relevância do Programa de Estágio para os futuros advogados. “A oportunidade de estágio é uma ação de política pública do Programa ‘Primeira Chance’, que tem por objetivo apoiar os jovens na formação profissional com foco na empregabilidade. As ações do Programa não têm ônus para os assistidos e, inclusive, as inscrições para o estágio foram gratuitas”, concluiu José Quintino.