Também será iniciada na vacinação de pessoas com obesidade e pacientes bariátricos. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 18:55 | Atualizado 31/05/2021 18:56

CAMPOS - A prefeitura de Campos dos Goytavazes continua aplicando a 1ª dose da vacina da Pfizer ou Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. Na terça-feira (1º) serão imunizados aqueles com idade entre 34 e 54 anos. Já na quarta-feira (2) será a vez de quem tem entre 33 e 54 anos. Também será iniciada na vacinação de pessoas com obesidade e pacientes bariátricos. A vacinação irá acontecer no horário das 9 às 15h e será através de distribuição de senhas.

Para receber a vacina, pessoas com índice de massa corporal (IMC) igual ou maior do que 40 deve apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Já os pacientes bariátricos, além dos documentos pessoais, devem apresentar o cartão do paciente bariátrico físico ou digital.

Os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) devem apresentar o cartão dos programas que são cadastrados: Pé Diabético; Hiperdia; Proapar; Portadores de Doenças Autoimunes e Colagenose do Hospital Álvaro Alvim; Pacientes Oncológicos; Anemia Falciforme e Hemoglobinopatias; Portadores de Síndrome de Down.

Para as pessoas com comorbidades atendidas na rede privada, será preciso apresentar o laudo, cujo modelo deve ser baixado no portal da prefeitura, preenchido e carimbado pelo médico, junto com os documentos pessoais e comprovante de residência.