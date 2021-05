Homem de 50 anos chegou ao Brasil em um voo da Quatar. Ele apresentou RT-PCR negativo para Covid-19 e se mantém assintomático. Foto: Divulgação/Qatar Airways.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/05/2021 11:48 | Atualizado 30/05/2021 14:04

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense Rio, está monitorando mais um morador que chegou de viagem da Índia na última quarta-feira (26). De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/Campos), o homem de 50 anos chegou ao Brasil no voo QR773 da Quatar, e ao município nesta sexta-feira (28).

Ele apresentou RT-PCR negativo para a Covid-19 e se mantém assintomático. “O trabalhador está em isolamento desde que chegou à cidade e ontem mesmo foi realizada a coleta de amostra RT-PCR que será encaminhada para LACEN/RJ na segunda-feira (31)”, explica o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV), Charbell Kury.

Com ele, passa para quatro o número de campistas monitorados, sendo que um de 32 anos testou positivo para a variante indiana do coronavírus e encontra-se em isolamento na cidade do Rio de Janeiro. Desde o dia 23 de maio, a Secretaria de Saúde está monitorando os campistas que voltaram de viagem da Índia, onde estavam a trabalhado.

Um homem de 32 anos chegou ao Aeroporto de Guarulhos no dia 22, onde testou positivo para à Covid-19, através do exame RT-PCR, realizado pelo Laboratório CR Diagnósticos. A confirmação de que era a variante indiana, exemplar da linhagem B.1.617.2, ocorreu quatro dia depois através do Instituto Adolfo Lutz, tendo o paciente, neste período, se deslocado de São Paulo para o Rio de Janeiro, posteriormente para Campos e depois retornado ao Ri,o onde permanece em isolamento.



Outros dois trabalhadores, ambos de 35 anos, que chegaram ao Brasil no mesmo voo Quatar 773 do dia 22 de maio, estão sendo monitorados em Campos. Eles seguem em isolamento domiciliar. Todos os exames aos quais foram submetidos desde que chegaram à cidade apresentaram resultado negativo para Covid-19.



O monitoramento dos trabalhadores realizado pelo CIEVS/Campos é preventivo, assim como o que acontece com 12 funcionários do hotel onde o homem de 32 anos ficou hospedado durante o tempo que esteve em Campos. Até o momento todos estão assintomáticos.